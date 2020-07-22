Защитил отца. В Донецкой области несовершеннолетний расстрелял двух мужчин – полиция

В Константиновке Донецкой области несовершеннолетний поздно вечером 21 июля расстрелял двух мужчин из ружья. Один из них погиб, а второй получил огнестрельные ранения, сообщили в пресс-службе полиции Константиновки.
В полиции уточняют, что сообщение о стрельбе получили 21 июля примерно в 22.00. На перекрестке улиц Курской и Минской очевидцы слышали выстрелы.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего жителя Краматорска. Второй пострадавший – 34-летний мужчина. Он выжил, но получил ранения.
В полиции отметили, что потерпевшие приехали к знакомому в Константиновку и хотели решить конфликт.
"Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял отцовское ружье, и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого", – рассказали полицейские.
Возбуждено уголовное производство по статье "оконченное покушение на убийство". Подростку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.