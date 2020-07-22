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ПРОИСШЕСТВИЯ

Защитил отца. В Донецкой области несовершеннолетний расстрелял двух мужчин – полиция

В Константиновке Донецкой области подросток вечером 21 июля расстрелял из ружья двух мужчин. Один из них погиб. Второму удалось бежать, он отделался огнестрельными ранениями. Стрелявшему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщили в полиции Константиновки.

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Подростку грозит тюремный срок до 15 лет
Подростку грозит тюремный срок до 15 лет
Фото: police.dn.ua

В Константиновке Донецкой области несовершеннолетний поздно вечером 21 июля расстрелял двух мужчин из ружья. Один из них погиб, а второй получил огнестрельные ранения, сообщили в пресс-службе полиции Константиновки.

В полиции уточняют, что сообщение о стрельбе получили 21 июля примерно в 22.00. На перекрестке улиц Курской и Минской очевидцы слышали выстрелы.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего жителя Краматорска. Второй пострадавший – 34-летний мужчина. Он выжил, но получил ранения.

В полиции отметили, что потерпевшие приехали к знакомому в Константиновку и хотели решить конфликт.

"Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял отцовское ружье, и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого", – рассказали полицейские. 

Возбуждено уголовное производство по статье "оконченное покушение на убийство". Подростку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: Донецк, убийство, полиция, Краматорск, Константиновка
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