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Житель Днепропетровской области за полгода украл с банковских карт граждан более 1 млн грн – киберполиция

Подозреваемый в мошенничестве житель Днепропетровской области получал доступ к банковским картам граждан путем манипуляций с банкоматами, сообщили в украинской киберполиции.

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Подозреваемый арестован с правом залога
Подозреваемый арестован с правом залога
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция задержала жителя Днепропетровской области, который подозревается в краже более 1 млн грн с банковских карт граждан. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

В полиции отметили, что к совершению преступления мужчина готовился  заказал более 100 карт без идентификатора пользователя и в дальнейшем использовал их для дубляжа оригинальных банковских карт граждан.

"Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата мужчина имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Затем получал доступ к банковским картам граждан", – сообщили в полиции.

Также мужчина менял номер телефона, к которому привязана карта, на свой, что позволяло получать доступ к онлайн-банкингу.

"Это позволило не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты. Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем 1 млн грн граждан за последние полгода", – сообщили в полиции.

Полиция во время обыска нашла у него телефоны, сим-карты и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине сообщили о подозрении. Суд арестовал его с правом внесения залога 38,4 тыс. грн.

Теги: кража, Днепропетровская область, киберполиция
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