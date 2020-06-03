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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Мукачево повесился в прямом эфире, обвинив полицию в доведении до самоубийства

Житель Мукачево Закарпатской области транслировал в Facebook свое самоубийство. В день суицида полиция проводила обыск в его доме, но ничего не нашла и подозрения не предъявила.

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В день самоубийства в доме мукачевца полиция проводила обыск
В день самоубийства в доме мукачевца полиция проводила обыск
Фото: zakarpattya.net.ua

1 июня 28-летний житель Мукачево Закарпатской области совершил суицид, транслируя этот процесс в Facebook, сообщило издание Mukachevo.net

Во время трансляции он обвинил полицию в доведении до самоубийства, после чего набросил на шею петлю и повесился. Через несколько секунд трансляция оборвалась. Администрация Facebook уже удалила это видео, отметило издание ZAXID.net.

По информации "Закарпаття онлайн", погибший – мукачевец Михаил Данканич. 

В прокуратуре Закарпатской области "Ґратам" сообщили, что утром 1 июня полиция проводила санкционированный обыск в доме Данканича в рамках дела о поджоге дома в Мукачево. В ходе обыска правоохранители ничего не нашли, мужчине подозрения не предъявили.

Местное издание 0312.ua опубликовало предсмертную записку Данканича. Написана она в форме стихотворения к деду, который ранее тоже покончил жизнь самоубийством. 

В сообщении прокуратуры в Facebook сказано, что досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). 

https://www.facebook.com/zakprokuratura/posts/3182658775111343

Теги: самоубийство, Мукачево, Закарпатская область, суицид
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