Житель Мукачево повесился в прямом эфире, обвинив полицию в доведении до самоубийства

Житель Мукачево Закарпатской области транслировал в Facebook свое самоубийство. В день суицида полиция проводила обыск в его доме, но ничего не нашла и подозрения не предъявила.

В день самоубийства в доме мукачевца полиция проводила обыск Фото: zakarpattya.net.ua

1 июня 28-летний житель Мукачево Закарпатской области совершил суицид, транслируя этот процесс в Facebook, сообщило издание Mukachevo.net.

Во время трансляции он обвинил полицию в доведении до самоубийства, после чего набросил на шею петлю и повесился. Через несколько секунд трансляция оборвалась. Администрация Facebook уже удалила это видео, отметило издание ZAXID.net.

По информации "Закарпаття онлайн", погибший – мукачевец Михаил Данканич.

В прокуратуре Закарпатской области "Ґратам" сообщили, что утром 1 июня полиция проводила санкционированный обыск в доме Данканича в рамках дела о поджоге дома в Мукачево. В ходе обыска правоохранители ничего не нашли, мужчине подозрения не предъявили.

Местное издание 0312.ua опубликовало предсмертную записку Данканича. Написана она в форме стихотворения к деду, который ранее тоже покончил жизнь самоубийством.

В сообщении прокуратуры в Facebook сказано, что досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).