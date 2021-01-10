Житель Закарпатья убил детей своей сожительницы и избил ее. От женщины скрывают их смерть

Вечером 6 января житель Закарпатской области в одном из развлекательных заведений избил свою гражданскую жену и ее детей. Двухлетний сын и девятилетняя девочка погибли на месте, женщина находится в больнице. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Мужчине за жестокое убийство детей и покушение на убийство их матери грозит пожизненное заключение Фото: zk.npu.gov.ua

Вечером 6 января в одном из развлекательных заведений Тячева Закарпатской области мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вместе с женщиной в заведении были двое ее малолетних детей – девятилетняя дочь и двухлетний сын. В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм дети скончались на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу с тяжелыми телесными повреждениями", – отметили в сообщении.

Полиция задержала мужчину, он находится в изоляторе временного содержания. Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное заключение.

Женщина пришла в себя в больнице, однако от нее скрывают смерть детей. Об этом со ссылкой на источники 10 января сообщает ТСН.

Пострадавшая изолирована, к ней никого не пускают, так как сохраняются риски для ее жизни. Медики пытаются стабилизировать ее состояние, отметили журналисты.