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Жительница Закарпатья рассказала, почему назвала сына Зеленским

Жительница Ужгорода Магдалина Дьопйош, которая назвала сына в честь президента Украины Владимира Зеленского, рассказала, что имя ребенку выбрала заранее.

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Зеленский Дьопйош стал шестым ребенком в семье
Зеленский Дьопйош стал шестым ребенком в семье
Фото: Vitaliy Glagola / Facebook

Жительница Ужгорода Магдалина Дьопйош назвала своего сына Зеленским, мальчика не будут называть уменьшительно-ласкательными формами, только полным именем, сообщило Общественное 18 июня.

Зеленский Евгеньевич Дьопйош родился 23 марта в ромской семье, имя для ребенка его мама выбрала заранее.

"Сразу сказала, что у меня малый будет Зеленским", – рассказала Дьопйош.

Отвечая на вопрос, почему выбрала ребенку такое имя, женщина отметила, что следит за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском и всегда смотрит телешоу "Рассмеши комика", где роль комика в первых 15 сезонах играл украинский президент. 

"Он мне нравится, потому что любит правду", – пояснила женщина. 

У Дьопйош еще пятеро детей – два мальчика и три девочки. Имя младшего брата им нравится. "О, Зеленский, министр будет!" – рассказала мать новорожденного, цитируя старших детей.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Закарпаття / YouTube

По словам матери, Зеленский Дьопйош – спокойный ребенок, он хорошо спит и ест.

Имя Зеленский попало в список редких имен детей в Закарпатской области. Также к ним отнесли мужские имена Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар и женские – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

В 2009 году в Закарпатской области родился Янукович Иванович Брежинский, об этом писала "КП в Украине".

Теги: дети, Владимир Зеленский, Закарпатская область
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