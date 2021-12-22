Жителя Ивано-Франковской области подозревают в покушении на судью, который рассматривает его дело

По данным следствия, судья рассматривал обвинительный акт о совершении группой лиц нескольких тяжких преступлений в корыстных целях.

"Подозреваемый во избежание наказания – лишения свободы на длительный срок – решил убить судью. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело. В целях совершения умышленного убийства судьи он следил за ним и установил место жительства. Ночью совместно с неустановленным лицом подозреваемый закрепил перед гаражом судьи взрывное устройство (гранату типа Ф-1), которое должно было взорваться при открытии гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сдетонировало", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 379 (посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).