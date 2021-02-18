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Евромайдан

Елку с Майдана хотят поставить перед входом в будущий музей Евромайдана

За семь лет Украине удалось собрать 4 тыс. уникальных экспонатов, посвященных массовым протестам на Майдане Незалежности в центре Киева зимой 2013–2014 годов, заявил директор будущего музея Евромайдана Игорь Пошивайло.

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В конце 2013-го начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты
В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты
Фото: depositphotos.com

В Украине собирают в единую коллекцию атрибуты Евромайдана. Их планируют разместить в Музее Майдана, посвященном массовым протестам на Майдане Незалежности в центре Киева зимой 2013–2014 годов. Об этом 17 февраля сообщил "Сегодня" директор будущего музея Евромайдана Игорь Пошивайло.

Он рассказал, что за семь лет удалось собрать 4 тыс. уникальных экспонатов, часть из них в качестве вещдоков время от времени изучают правоохранители, которым поручено расследование происшествий. Гендиректор музея отметил, что несколько экспонатов можно назвать знаковыми. 

"Если говорить о знаковых экспонатах, безмолвных очевидцах тех событий, то можно выделить, конечно же, ту самую знаменитую елку. Она сохранилась, и есть намерение либо поставить ее перед входом в будущий музей, либо же разместить ее часть в самом музее", – заявил Пошивайло.

По его словам, музей могут построить через пять лет.  Сейчас преградами для строительства являются финансирование и определение генпроектировщика. В музее будет шесть этажей, общая площадь – около 20 тыс. м², отметил он.

"Что касается елки, то была задумка разместить всю конструкцию в музее, но потом выяснилось, что она высотой как сам музей. Не исключено, что она будет размещена рядом с музеем или же в помещении будет экспонироваться ее часть. Надо сделать так, чтобы музей не был музеем одной лишь елки", – добавил Пошивайло.

Музей Майдана зарегистрировали в январе 2016 года. Тогда Пошивайло сообщал, что экспозиция Музея Майдана насчитывала около 2 тыс. экспонатов.

В конце 2013 года – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время них протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек тогда получили ранения.

Теги: Евромайдан, Украина, протесты, Майдан, происшествия, музей, Игорь Пошивайло
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