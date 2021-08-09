Суд в Киеве отпустил из-под стражи обвиняемого в убийстве журналиста Веремия – адвокаты

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая, однако судья приняла решение изменить меру пресечения", – говорится в сообщении.
Адвокаты подчеркнули, что Бялай, по версии следствия, стрелял в автомобиль такси, в котором находился Веремий в ночь, когда на него напали.
"Бялай – обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях: по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", – отметили в посте.
Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Журналист возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.
Веремия избивали трое мужчин, один из них, по данным следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице. В отношении Крысина вначале открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но позже дело переквалифицировали по ст. 296 (хулиганство).
Условный приговор Крысину (четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года) в декабре 2017-го вынес судья Шевченковского суда Олег Линник. Приговор вызвал возмущение в обществе, в Киеве прошли акции протеста с требованием пересмотра дела.
13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес новый приговор Крысину в деле об убийстве Веремия – пять лет тюрьмы. В данный момент Крысин отбывает срок в Торецкой исправительной колонии и, по данным СМИ, получил новое подозрение за терроризирование других заключенных.