Суд в Киеве отпустил из-под стражи обвиняемого в убийстве журналиста Веремия – адвокаты

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая, однако судья приняла решение изменить меру пресечения", – говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что Бялай, по версии следствия, стрелял в автомобиль такси, в котором находился Веремий в ночь, когда на него напали.

"Бялай – обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях: по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины", – отметили в посте.