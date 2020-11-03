АМКУ оштрафовал "Ощадбанк" на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины считает, что "Ощадбанк" пытается скрыть от него информацию, которая может доказать наличие нарушения законодательства в деятельности банка.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Ощадбанк" на 1,058 млн грн за "непредоставление информации по требованию государственного уполномоченного комитета в установленный им срок". Об этом говорится 2 ноября на сайте АМКУ.

В комитете отмечают, что значительный размер штрафа связан с учетом отягчающих обстоятельств дела.

По данным АМКУ, "Ощадбанк" не предоставил информацию, которая требовалась комитетом для доказательства или опровержения признаков осуществления концентрации без разрешения органов комитета.

Комитет расследовал соблюдение требований законодательства при приобретении "Ощадбанком" в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращения на залоговое имущество.

В АМКУ отметили, что отказ "Ощадбанка" привел к тому, что установить обстоятельства дела и завершить расследование стало невозможно. В комитете считают, что такие действия "Ощадбанка" могут свидетельствовать о намерении скрыть информацию, которая может доказать наличие нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В пресс-службе банка в комментарии "Укринформу" заявили, что считают решение АМКУ незаконным и необоснованным, поэтому после получения полного текста этого решения обжалуют его в суде.