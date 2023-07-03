С 1 августа меняются правила пополнения карт наличными – НБУ

Соответствующие постановления НБУ №89 ("О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и №90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ") опубликованы на сайте регулятора.
Новые требования касаются операций по внесению наличных для их зачисления на личные счета. В то же время они не распространяются на оплату через терминалы коммунальных услуг, покупку железнодорожных билетов и билетов в городском и пригородном транспорте, пополнения "проездных", уплаты налогов, штрафов и других административных сборов.
Согласно новым правилам, для зачисления денег на счет нужно:
По данным НБУ на 1 апреля, сумма наличных, находившихся в обращении в Украине, составляла 676,1 млрд грн. Это на 40 млрд грн, или на 5,6% меньше, чем на 1 января (716,1 млрд грн).