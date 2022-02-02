Дмитрий Дубилет получил уведомление о подозрении в хищении интеллектуальной собственности – СМИ

От Дубилета потребовали пояснений о сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, пишут "Українські новини" Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

"В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений о сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серьезными последствиями, вплоть до лишения свободы", – отмечает агентство.

В документе, который опубликовали "Українські новини", перечислены доказательства хищения интеллектуальной собственности Monobank:

платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга Monobank ;

; Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;

Leobank использовал в своей рекламе изображение банковской карты с номером карты Monobank .