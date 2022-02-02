Дмитрий Дубилет получил уведомление о подозрении в хищении интеллектуальной собственности – СМИ

"В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений о сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серьезными последствиями, вплоть до лишения свободы", – отмечает агентство.
В документе, который опубликовали "Українські новини", перечислены доказательства хищения интеллектуальной собственности Monobank:
Экс-совладелец Monobank Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане проект Leobank, который визуально оказался очень похожим на Monobank, писало "РБК-Украина". Юридический спор между Дубилетом и владельцами Monobank по этому поводу все еще не урегулирован, отмечало агентство со ссылкой на комментарий юридической компании Avellum.