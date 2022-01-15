Тигипко заявил, что у его группы ТАС нет никаких споров с Дубилетом

Тигипко сказал, что не считает новый проект Дубилета конкурентом Monobank, так как банки работают на разных рынках Фото: depositphotos.com

Юридическая компания Avellum накануне заявляла, что спор между Дубилетом и владельцами Monobank есть, так как Дубилет запустил в Азербайджане проект Leobank, который визуально оказался похожим на Monobank. Кроме того, спор не урегулирован и может быть решен в английском суде, говорили юристы.

"Из проекта Monobank Дмитрий [Дубилет] вышел в 2019 году. В 2020 году он сформировал свою финтех-команду и начал работу над запуском цифровых банков в разных странах мира. Мы не воспринимаем его проекты как конкурентные, поскольку работаем на разных рынках и имеем разные нишевые поля и разную целевую аудиторию", – прокомментировал Тигипко.

Monobank, по словам бизнесмена, сейчас полностью сконцентрирован на Украине и сосредоточен "на дальнейшем усилении его лидерских позиций".

"Никаких споров с Дмитрием в отношении интеллектуальной собственности ни Universal Bank, ни группа ТАС не имеют", – подчеркнул Тигипко.