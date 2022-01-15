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Тигипко заявил, что у его группы ТАС нет никаких споров с Дубилетом

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Тигипко сказал, что не считает новый проект Дубилета конкурентом Monobank, так как банки работают на разных рынках
Тигипко сказал, что не считает новый проект Дубилета конкурентом Monobank, так как банки работают на разных рынках
Фото: depositphotos.com

У группы ТАС и Universal Bank нет никаких споров с бывшим министром Кабинета Министров и экс-совладельцем Monobank (входит в группу ТАС). Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил владелец группы, украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Юридическая компания Avellum накануне заявляла, что спор между Дубилетом и владельцами Monobank есть, так как Дубилет запустил в Азербайджане проект Leobank, который визуально оказался похожим на Monobank. Кроме того, спор не урегулирован и может быть решен в английском суде, говорили юристы.

"Из проекта Monobank Дмитрий [Дубилет] вышел в 2019 году. В 2020 году он сформировал свою финтех-команду и начал работу над запуском цифровых банков в разных странах мира. Мы не воспринимаем его проекты как конкурентные, поскольку работаем на разных рынках и имеем разные нишевые поля и разную целевую аудиторию", – прокомментировал Тигипко. 

Monobank, по словам бизнесмена, сейчас полностью сконцентрирован на Украине и сосредоточен "на дальнейшем усилении его лидерских позиций". 

"Никаких споров с Дмитрием в отношении интеллектуальной собственности ни Universal Bank, ни группа ТАС не имеют", – подчеркнул Тигипко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: банки, Сергей Тигипко, юрист, Дмитрий Дубилет, Universal Bank, Monobank
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