Эксперты проанализировали, на сколько в Украине подорожал бензин

По данным группы, средняя цена на бензин А-95 по Украине выросла на 1,98 грн за 1 л и составила 46,84 грн. Горючее А-95+ подорожало на 2,42 грн за 1 л – до 49,61 грн.

Стоимость дизельного топлива выросла на 2,03 грн – до 45,44 грн за 1 л.

На ОККО бензин марки А-95 и А-95-премиум подорожал на 3 и 2 грн соответственно – до 49,99 и 51,99 за 1 л. В то же время дизель теперь стоит 47,99 грн за 1 л.

По 3 грн за 1 л прибавили к цене все виды горючего на станциях WOG и на 2,91 – на "Укрнафті".

Сразу на 5 грн подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR – до 51,90 и 54,99 грн за 1 л соответственно.

Инфографика: enkorr.ua