Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное

Тарифы: электричество, вода, газ

электроэнергия для населения

В июле украинцы начнут получать платежки за электричество по новым тарифам. Тариф на электроэнергию для населения с 1 июня вырос почти вдвое для потребителей, которые потребляют менее 250 кВт-час в месяц, и в полтора раза – для остальных и составляет 2,64 грн за кВт-ч.

По оценкам Министерства энергетики, сумма в платежках украинских семей в среднем вырастет на 250 грн. Как сэкономить на электричестве – читайте в материале "ГОРДОН".

электроэнергия для бизнеса

Тариф на электроэнергию для бизнеса увеличился на 40–80% в зависимости от времени суток с 30 июня.

водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду вырастут на 32% с 1 июля. В НКРЭКУ ожидают, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц (рост составит 62 грн в месяц).

Размер тарифа в каждом регионе свой, в среднем по стране – 39,37 грн за м³. Полный перечень постановлений с новыми тарифами опубликован на сайте НКРЭКУ.

В Киеве, например, это будет 22,884 грн за м³ – за холодную воду и 18,252 грн за м³ – за водоотведение, в Одессе с 1 июля тариф составит 23,568 грн за м³ – за холодную воду и 22,80 грн за м³ – за водоотведение.

Совсем тарифы на водоснабжение и водоотведение не изменятся в трех украинских городах: Харькове, Николаеве и Херсоне, сильно пострадавших от военных действий.

газ

Тарифы на газ для бытовых потребителей в июле не изменятся по сравнению с июнем, сообщила "ГазПравда". Как отметило издание, 98% украинских потребителей являются клиентами "Нафтогазу", компания в апреле на год зафиксировала тариф на уровне 7,96 грн за м³, цены на газ у остальных поставщиков колеблются от 7,70 до 9,99 грн за м³.

Инфографика: gazpravda.com.ua

Цены на топливо

С 1 июля в Украине к "довоенному" уровню вернутся размер акциза и налог на добавленную стоимость на топливо. По оценкам экспертов, это приведет к росту цен на горючее, бензин может подорожать на 10–15 грн/л, дизтопливо – на 6–10 грн, сжиженный газ может прибавить в цене до 5 грн/л.

Пенсии

Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года, с 1 июля в Украине запланирована индексация на 19,7% пенсий для нескольких категорий граждан, речь об украинцах, которым назначили пенсию до 31 декабря 2022 года по законам "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности". Как уточнил портал "Факти ICTV", речь о:

ученых;

госслужащих;

сотрудниках органов местного самоуправления.

Это не первая индексация пенсий в 2023 году, предыдущую провели в марте, тогда пенсии повысили 10,5 млн украинцев. В апреле пересчитали пенсии работающим пенсионерам.

В Пенсионном фонде Украины в марте рассказывали, что в результате индексации пенсия должна увеличиться не менее чем на 100 грн, но не более чем на 1500 грн.

Фото: depositphotos.com

Субсидии

До 30 сентября украинцам начисляют субсидии на неотопительный сезон (он начался 1 мая), эти субсидии Пенсионный фонд Украины рассчитывает автоматически для большинства семей, которые получали их в течение отопительного сезона, при условии, что их имущественное положение или состав семьи не изменились, отмечали в ПФУ.

В случае изменений гражданам необходимо в течение 30 дней подать в территориальные органы ПФУ информацию об этом. Также, как сообщали в ПФУ, для переназначения субсидий заявления в Пенсионный фонд нужно подать украинцам в случаях, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилье и платят коммунальные услуги;

количество людей, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Кроме того, заявления на переназначение субсидии нужно подать гражданам, если в отопительный сезон им назначили нулевую субсидию.

Размер субсидии, как рассказывала в эфире "Українського радіо" министр социальной политики Оксана Жолнович, составляет в зимний период в среднем 1,5 тыс. грн, в летний – 350–400 грн.

COVID-карантин – все!

С 1 июля в Украине отменяются карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление правительство приняло 27 июня. Карантин в связи с пандемией COVID-19 в Украине впервые ввели 12 марта 2020 года. С тех пор ограничения неоднократно меняли и продлевали, в частности, украинцы жили в условиях карантинов "выходного дня", "зимних каникул", а также адаптивного карантина.