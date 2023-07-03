НКРЭКУ после критики Зеленского отменила свое решение о повышении тарифов на воду

Позиция президента на период военного положения является достаточным основанием, чтобы НКРЭКУ отменила свое же решение о повышении тарифов на воду, отметил глава комиссии Фото: depositphotos.com

"Верховный главнокомандующий [президент Украины Владимир Зеленский] выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению", – сказал в ходе заседания глава комиссии Константин Ущаповский.

В связи с этим он предложил отменить постановление НКРЭКУ от 29 июня, члены комиссии поддержали Ущаповского единогласно.

Глава НКРЭКУ также поручил департаменту по урегулированию отношений в сфере водоснабжения срочно подготовить для представления правительству необходимые материалы для проведения дополнительных консультаций.