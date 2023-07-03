НКРЭКУ после критики Зеленского отменила свое решение о повышении тарифов на воду

"Верховный главнокомандующий [президент Украины Владимир Зеленский] выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению", – сказал в ходе заседания глава комиссии Константин Ущаповский.
В связи с этим он предложил отменить постановление НКРЭКУ от 29 июня, члены комиссии поддержали Ущаповского единогласно.
Глава НКРЭКУ также поручил департаменту по урегулированию отношений в сфере водоснабжения срочно подготовить для представления правительству необходимые материалы для проведения дополнительных консультаций.
НКРЭКУ 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду должны были вырасти на 32% с 1 июля. В НКРЭКУ отмечали, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц (рост составит 62 грн в месяц).
Размер тарифа в каждом регионе свой, в среднем по стране – 39,37 грн за м³. Полный перечень постановлений с новыми тарифами был опубликован на сайте НКРЭКУ. При этом тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, оставались неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.
В комиссии заявляли, что рост тарифа обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%; ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 1 июля, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.
Зеленский раскритиковал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду, назвав его "позорным" и "непрофессиональным".