Шмыгаль о повышении тарифов на воду: Решения не приемлемы. Они не были согласованы с правительством

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях как энергетика и тарифообразование. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем нуждающимся. Помогаем регионам для устойчивости тарифов на тепло и горячую воду. В то время как несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства", – написал он.

Шмыгаль заявил, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.