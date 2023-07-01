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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль о повышении тарифов на воду: Решения не приемлемы. Они не были согласованы с правительством

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Шмыгаль: Несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства
Шмыгаль: Несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает "неприемлемым" решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом он заявил 1 июля в Telegram.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях как энергетика и тарифообразование. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем нуждающимся. Помогаем регионам для устойчивости тарифов на тепло и горячую воду. В то время как несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства", – написал он.

Шмыгаль заявил, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Контекст:

НКРЭКУ 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду вырастут на 32% с 1 июля. В НКРЭКУ ожидают, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц (рост составит 62 грн в месяц).

Размер тарифа в каждом регионе свой, в среднем по стране – 39,37 грн за м³. Полный перечень постановлений с новыми тарифами опубликован на сайте НКРЭКУ. При этом тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.

В комиссии заявили, что рост тарифа обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%; ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: горячая вода, тарифы, НКРЭКУ, Денис Шмыгаль, холодная вода
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