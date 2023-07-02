Зеленский о повышении тарифов на воду: Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Будут ответные решения

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут", – заявил он.
Какими именно будут эти решения, Зеленский не уточнил.
НКРЭКУ 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение для 34 водоканалов в Украине. В результате в среднем по стране тарифы на воду вырастут на 32% с 1 июля. В НКРЭКУ ожидают, что средний размер платежки для семьи из двух-трех человек будет достигать 256 грн в месяц (рост составит 62 грн в месяц).
Размер тарифа в каждом регионе свой, в среднем по стране – 39,37 грн за м³. Полный перечень постановлений с новыми тарифами опубликован на сайте НКРЭКУ. При этом тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.
В комиссии заявили, что рост тарифа обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%; ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам – 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.