Зеленский о повышении тарифов на воду: Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Будут ответные решения

Зеленский о повышении тарифов на воду: Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения Фото: president.gov.ua

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем спокойно воспринимать такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут", – заявил он.

Какими именно будут эти решения, Зеленский не уточнил.