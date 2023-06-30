Без адаптации price cap к европейским стандартам Украина не сможет синхронизироваться с энергорынком Европы – "Укрэнерго"

Владимир Кудрицкий: Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка Фото: e-b.com.ua

"Мы не сможем объединить украинский рынок с европейским, если на украинском рынке будут какие-то другие правила игры, чем на европейском, то есть адаптация price cap и не только их, наших внутренних правил к европейским – это просто неотъемлемая языковая часть объединения наших рынков", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что в идеале ценовое регулирование на украинском рынке должно быть таким же, как и на соседних европейских рынках. Он подчеркнул, что в таком случае не будет возникать вопрос, сможет Украина импортировать электроэнергию или нет.

"Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка", – отметил Кудрицкий.

Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила НКРЭКУ не вводить предельные цены на рынке электроэнергии.