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Без адаптации price cap к европейским стандартам Украина не сможет синхронизироваться с энергорынком Европы – "Укрэнерго"

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Владимир Кудрицкий: Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка
Владимир Кудрицкий: Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка
Фото: e-b.com.ua

Чтобы объединить украинский энергорынок с европейским, нужно выравнять условия их работы. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

"Мы не сможем объединить украинский рынок с европейским, если на украинском рынке будут какие-то другие правила игры, чем на европейском, то есть адаптация price cap и не только их, наших внутренних правил к европейским – это просто неотъемлемая языковая часть объединения наших рынков", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что в идеале ценовое регулирование на украинском рынке должно быть таким же, как и на соседних европейских рынках. Он подчеркнул, что в таком случае не будет возникать вопрос, сможет Украина импортировать электроэнергию или нет.

"Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка", – отметил Кудрицкий.

Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила НКРЭКУ не вводить предельные цены на рынке электроэнергии.

Контекст:

НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.

27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

Теги: энергетика, импорт, Укрэнерго, цены, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, Владимир Кудрицкий, ЕС
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