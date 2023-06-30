Без адаптации price cap к европейским стандартам Украина не сможет синхронизироваться с энергорынком Европы – "Укрэнерго"

"Мы не сможем объединить украинский рынок с европейским, если на украинском рынке будут какие-то другие правила игры, чем на европейском, то есть адаптация price cap и не только их, наших внутренних правил к европейским – это просто неотъемлемая языковая часть объединения наших рынков", – сказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что в идеале ценовое регулирование на украинском рынке должно быть таким же, как и на соседних европейских рынках. Он подчеркнул, что в таком случае не будет возникать вопрос, сможет Украина импортировать электроэнергию или нет.
"Мы относимся к этой идее исключительно положительно, потому что это целевая модель функционирования нашего энергорынка", – отметил Кудрицкий.
Секретариат Энергетического сообщества ЕС поддержал полную отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии.
Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила НКРЭКУ не вводить предельные цены на рынке электроэнергии.
НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.
27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.