С 1 апреля в Украине автоматически пересчитают пенсии работающим пенсионерам – Пенсионный фонд

"Органы Пенсионного фонда осуществляют такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров. В этом году пенсии пересчитают лицам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года получили право на проведение перерасчета, то есть либо приобрели 24 месяца страхового стажа, либо прошло два года от назначения пенсии или предыдущего перерасчета", – говорится в сообщении.

В ПФУ подчеркнули, что "дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной" – как предусмотрено законом, это 1 апреля.

"Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальная, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы. При пересчете специалисты фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты", – объяснили в фонде.