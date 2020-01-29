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ЕС выделит Украине €26 млн на развитие фермерства

Правительство направит финансовую помощь Европейского союза на проведение реформ в агросекторе, введение грантовых программ для малых фермерских хозяйств, а также объединение земельного кадастра и государственного реестра прав, сообщили в Кабинете Министров.

Соглашение о поддержке аграрного сектора Украины подписали в Брюсселе 28 января
Соглашение о поддержке аграрного сектора Украины подписали в Брюсселе 28 января
Фото: kmu.gov.ua

Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. 

Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер подписали во время Шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января. 

Финансовая помощь ЕС будет направлена на проведение реформ в агросекторе, объединение государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования, а также введение грантовых программ для малых фермерских хозяйств. 

"Соглашение позволит Украине привлечь помощь Европейского Союза для создания более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на развитие малых и средних фермерских хозяйств и предприятий", – уверяют в Кабмине. 

Теги: Еврокомиссия, правительство, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, финансовая помощь, Госгеокадастр, гранты, соглашение
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