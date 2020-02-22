Европейский инвестбанк обсуждает возможность финансирования 10 проектов в Украине в 2020 году

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) обсуждает возможность финансирования 10 проектов в Украине в госсекторе в 2020 году. Об этом на брифинге 20 февраля сказал глава представительства банка в Украине Жан-Эрик де Загон, пишет "Интерфакс-Украина".
Среди обсуждаемых проектов – развитие аэропорта Борисполь, ремонт трассы М14 Мариуполь – Херсон, безопасность на дорогах, развитие городского общественного транспорта, инвестиционная программа "Укрпошти" и завершение строительства Ташлыкской ГЭС.
По словам Загона, в 2019 году ЕИБ профинансировал проекты в Украине на €540 млн. В частности, на реконструкцию дорог выделил €450 млн.