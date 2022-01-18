Евросоюз снял ограничения на импорт птицы из Украины

"С 17 января Европейский союз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавшие с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории нашей страны случаев высокопатогенного гриппа птицы", – говорится в сообщении.

"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским союзом очень важно для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства по всей территории страны. Поздравляю всех с этой победой!" – сказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ведомстве отметили, что еще в марте 2021 года Евросоюз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи заболевания, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

"Благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения сняты в полном объеме", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.