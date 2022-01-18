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Евросоюз снял ограничения на импорт птицы из Украины

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Запрет действовал с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа
Запрет действовал с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа
Фото: depositphotos.com

Евросоюз с 17 января этого года снял ограничения на ввоз на свою территорию продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на соответствующие поправки, внесенные в регламент ЕС по ввозу животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения.

"С 17 января Европейский союз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавшие с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории нашей страны случаев высокопатогенного гриппа птицы", – говорится в сообщении.

"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским союзом очень важно для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства по всей территории страны. Поздравляю всех с этой победой!" – сказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ведомстве отметили, что еще в марте 2021 года Евросоюз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи заболевания, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС.

"Благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения сняты в полном объеме", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 мая 2021 года говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца года вырос почти на 20%.

"За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, посредством активной работы экспортно-кредитного агентства", – говорил он.

5 июня Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Теги: импорт, продукты, экспорт, Европейский союз, птицы, болезнь, ограничения, Евросоюз, фермеры, Госпродпотребслужба, животноводство, ЕС, Владислава Магалецкая
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