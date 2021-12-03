Украина экспортирует яблоки в 65 стран – Госпродпотребслужба

По данным Магалецкой, в 2020-м и 2021 годах больше всего яблок из Украины было экспортировано в Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Австрию, Молдову, Саудовскую Аравию, Швецию, Оман, Малайзию, Казахстан, Грецию, Кувейт, Турцию и Мавританию.
"Сегодня идет работа над открытием рынков Вьетнама, КНР, Египта, Индии и Израиля для украинских производителей яблок", – отметили в сообщении.
В январе – сентябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт товаров и услуг из Украины в Европейский союз. Об этом 23 ноября сообщило Министерство экономики Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 мая говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца 2021 года вырос почти на 20%.
"За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, посредством активной работы экспортно-кредитного агентства", – говорил он.
5 июня Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.