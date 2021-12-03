Украина экспортирует яблоки в 65 стран – Госпродпотребслужба

По данным Магалецкой, в 2020-м и 2021 годах больше всего яблок из Украины было экспортировано в Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Австрию, Молдову, Саудовскую Аравию, Швецию, Оман, Малайзию, Казахстан, Грецию, Кувейт, Турцию и Мавританию.

"Сегодня идет работа над открытием рынков Вьетнама, КНР, Египта, Индии и Израиля для украинских производителей яблок", – отметили в сообщении.

В январе – сентябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт товаров и услуг из Украины в Европейский союз. Об этом 23 ноября сообщило Министерство экономики Украины.