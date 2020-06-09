"Фармак" написал открытое письмо "Дарнице": Дело по бренду "Корвалол" вышло за все разумные сроки и вредит инвестиционному климату страны

В компании "Фармак" считают, что обе фирмы как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы.

"Фармак" написал открытое письмо фармацевтической фирме "Дарница" об их судебном споре по торговой марке "Корвалол" и призвал к добросовестной конкуренции. Заявление опубликовано на сайте "Фармака".

Судебный спор между фармпроизводителями "Фармак" и "Дарница" по поводу прав интеллектуальной собственности на "Корвалол" продолжается с 2004 года. Сегодня стало известно, что Верховный Суд своим постановлением отменил решения предыдущих судов в пользу АО "Фармак" по делу о торговом знаке "Корвалол Corvalolum" и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

"Итак, после 15 лет судебных процессов спор не разрешен, а запущен по новому кругу. При этом трудно предсказать, когда Фемида вынесет окончательный вердикт. Компания "Фармак" и в дальнейшем будет защищать свои законные права на хорошо известную марку "Корвалол", используя все законные средства защиты. В то же время мы считаем, что "Фармак" и "Дарница" как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы", – сказано в письме.

В компании "Фармак" напомнили, что она как правопреемник Киевского химико-фармацевтического завода им. Ломоносова создала название "Корвалол" более 60 лет назад и все это время вкладывала интеллектуальные, человеческие и имущественные ресурсы в лекарство и бренд.

"Благодаря "Фармак" марка "Корвалол" хорошо известна в Украине, а также популярна в более чем 16 странах. Монополии на это лекарственное средство нет ни в Украине, ни в мире. Каждый производитель может выпускать его под своим собственным брендом. "Фармак" подчеркивает необходимость придерживаться принципов добросовестной конкуренции на рынке и не использовать чужие обозначения. Мы уверены, что фармацевтическая фирма "Дарница", которая имеет опыт судебных процессов по защите своих прав интеллектуальной собственности на обозначения, разделяет эту позицию", – подчеркнули в компании.

"Факрмак" предложил конкуренту вкладываться не в суды, а в собственное название для такого же лекарства.

"Поэтому мы предлагаем фармацевтической фирме "Дарница" выбрать собственное название для своего лекарственного средства, которое не похоже на торговую марку "Корвалол" АО "Фармак". В то же время ресурсы, которые компания тратит на судебные процессы, можно направить на популяризацию этого препарата, который, мы убеждены, сможет стать настоящим конкурентом для бренда "Корвалол". Такой сценарий развития событий продемонстрирует всем заинтересованным сторонам, что рынок лекарств в Украине является цивилизованным и в стране уважают права интеллектуальной собственности", – отмечается в письме.

В компании убеждены, что это является необходимым условием и лучшим примером для привлечения инвестиций в отрасль.

"И наоборот, мы уверены, что длительное рассмотрение дела по бренду "Корвалол", который уже вышел за все разумные сроки рассмотрения, вредит инвестиционному климату страны. Мы призываем фармацевтическую фирму "Дарница" продемонстрировать свою готовность к поискам компромисса ради европейского будущего Украины. В Украине, как и во всем мире, фармацевтика сейчас находится на передовой, и людям нужны качественные, эффективные и доступные лекарства, поэтому фармацевтические компании работают в интересах страны и каждого ее жителя", – резюмировали в "Фармаке".