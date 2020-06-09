Верховный Суд отменил решения по знаку "Корвалол Corvalolum", принятые в пользу "Фармака"

Фармацевтическая компания "Дарница" оспаривает решение Министерства экономического развития и торговли о признании знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным, дело вновь будет направлено в суд первой инстанции.

Судебный спор между фармпроизводителями "Фармак" и "Дарница" по поводу "Корвалола" продолжается с 2004 года Фото: depositphotos.com

Верховный суд Украины своим постановлением отменил решения киевских Хозяйственного суда и Северного апелляционного хозяйственного суда, которые были вынесены в пользу АО "Фармак" по делу о торговом знаке "Корвалол Corvalolum". Сведения об этом опубликованы на сайте суда.

В рамках этого дела фармацевтическая компания "Дарница" оспаривает решение Министерства экономического развития и торговли о признании знака хорошо известным. Дело вновь будет направлено в суд первой инстанции, сообщил изданию Delo.ua партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня. Он добавил, что Верховный Суд усомнился в решениях судов предыдущих инстанций и увидел процессуальные нарушения и ошибки, это было озвучено во время оглашения решения.

"В нашей кассационной жалобе мы указывали на такие нарушения, как, например, приобщение к делу материалов, не касающихся предмета спора. А именно — отчета о социологическом исследовании о торговой марке "Корвалол Corvalolum" и заключения эксперта", – сказал Мамуня.

В полном тексте постановления, которое Верховный Суд обнародует в ближайшее время, будут указания судам предыдущих инстанций и объяснения, какие ошибки ими были допущены, сообщил юрист.

Судебный спор между фармпроизводителями "Фармак" и "Дарница" по поводу "Корвалола" продолжается с 2004 года. "Фармак" в 2011 году проиграл иск за торговую марку "Корвалол" и в 2017-м начал новый суд – за обозначение "Корвалол Corvalolum".