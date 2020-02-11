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Юрист заявил, что название "Корвалол" известно со времен СССР и не может быть присвоено одним брендом

Товарные знаки – это элемент конкуренции, а в плановой экономике СССР конкуренция вообще не предполагалась, поэтому попытки присвоить еще советское название "Корвалол" одному бренду не могут считаться справедливыми, заявил партнер юридической компании Aequo Александр Мамуня.

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Судебный спор между фармпроизводителями по поводу "Корвалола" продолжается с 2004 года
Судебный спор между фармпроизводителями по поводу "Корвалола" продолжается с 2004 года
Фото: fakty.ua

Лекарство "Корвалол" известно со времен СССР и попытки компании "Фармак" присвоить это название несправедливы, заявил в комментарии изданию "Факты" юрист, партнер юридической компании Aequo и эксперт по интеллектуальной собственности Александр Мамуня.

"В условиях плановой экономики не существовало права интеллектуальной собственности советских производителей на знаки для товаров и услуг. Знаки не выполняли свою функцию – отличить товары одних производителей от аналогичных товаров других производителей. Товарные знаки – это элемент конкуренции, а в плановой экономике конкуренция вообще не предполагалась. Поэтому не было никакого мотива ассоциировать это обозначение с конкретным производителем, – подчеркнул Мамуня. – Была булочка "Городская", и никто не знал, какой именно хлебозавод производил эту булочку. Точно так же и "Корвалол" был известен как фармацевтический препарат, который лечит определенный недуг. Функцию указания на конкретного производителя этот знак не выполнял".

Юрист сообщил, что 28 января Верховный Суд вынес решение по поводу товарного знака "Диазолин", и теперь компания "Фармак" лишается монопольного права на его использование.

"Свидетельства на этот знак были признаны недействительными по той же причине: "Диазолин" не имеет различительной способности в отношении производителя – этот знак стал общеупотребимым еще в советское время. И даже в словарях употребляется слово "диазолин" как родовое понятие лекарств с определенным терапевтическим эффектом", – объяснил адвокат.

Судебный спор между фармпроизводителями "Фармак" и "Дарница" по поводу "Корвалола" продолжается с 2004 года.

"Фармак" в 2011 году проиграл иск за торговую марку "Корвалол" и в 2017-м начал новый суд – за обозначение "Корвалол Corvalolum".

Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный Суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Теги: лекарства, Дарница, бренд, адвокат, Фармак, суд
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