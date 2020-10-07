НБУ обязал финучреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов

Большинство займов, которые граждане берут в небанковских учреждениях, незначительные по размеру и краткосрочные. В 2019 году средняя сумма кредита физического лица в Украине составляла 3711 грн. Так как клиентам не давали полную информацию о кредите, у них возникало немало проблем. Об этом рассказали в Национальном банке Украины.

Президент Украины подписал закон, обязывающий финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов суммой меньше минимальной заработной платы (на сегодня – 5 тыс. грн) и сроком до одного месяца. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

Закон устанавливает максимальную планку санкций, которые финучреждение может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту. Документ вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

"Закон – это еще один шаг для усиления защиты прав граждан, пользующихся потребительскими кредитами. Большинство займов, которые граждане берут в небанковских финансовых учреждениях, незначительные по размеру и краткосрочные. В 2019 году средняя сумма кредита физического лица составляла 3711 грн. Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных – непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз", – рассказала руководитель управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

После вступления закона в силу финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента, в том числе и в рекламе.

"Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита и может поставить заемщика в трудное финансовое положение. Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно: полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, информацию о санкциях в случае просрочки и прочее", – уточнили в НБУ.

Финучреждениям запрещено изменять условия договора в одностороннем порядке. Однако финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт кредита перед подписанием договора, если речь идет о сумме, не превышающей минимальную зарплату.

"После того как закон вступит в силу, появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон. Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредиту может меняться в худшую для клиента сторону", – подчеркнули в пресс-службе регулятора.