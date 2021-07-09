Глава госаудитслужбы Украины: Сегодня штрафуют честных, кто предоставил персональные данные, остальные – нарушают и не отвечают

"За прошлый год мы провели мониторинг почти 10 тыс. закупок на общую сумму 180 млрд. В 90% случаев мы выявили нарушения на 148 млрд. Выписано 300 админштрафов. [...] Неэффективное законодательство в данной сфере. Чтобы наложить штраф, надо иметь персональные данные, а их защищает закон. У нас нет права требовать такие данные, поэтому мы просто не можем штрафовать. И конечно, это странно прозвучит, но выходит, что сегодня штрафуют честных – тех, кто предоставил персональные данные, а остальные нарушают и не отвечают за это", – объяснил Плис.

По его словам, в Верховной Раде уже находится законопроект, который призван изменить такую ситуацию.

"Документ обрабатывается в профильных комитетах, но пока не принимается. Вообще, надо понимать, что если нарушитель не несет ответственности, то закон не работает. Поэтому уровень нарушений в закупках не падает. Как мы выявляли 90% нарушений, так они и остаются", – сказал глава Госаудитслужбы.

Он привел пример из практики.

"Мы установили нарушение, требуем отмены торгов, но заказчик ничего не отменяет, а казначейство проводит оплату... Потому что у них тоже нет оснований действовать иначе. Мы можем требовать отмену закупки, проведенной с нарушением, но у заказчика нет обязанности выполнять наши рекомендации. Наличие настолько существенных недостатков в законе о закупках подрывает сам принцип неотвратимости наказания", – считает Плис.

Глава госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью