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Глава госаудитслужбы Украины: Сегодня штрафуют честных, кто предоставил персональные данные, остальные – нарушают и не отвечают

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Плис рассказал, сколько нарушений обнаружено при закупках
Плис рассказал, сколько нарушений обнаружено при закупках
Фото: Геннадій Пліс / Facebook

В Украине законодательство не эффективное в плане административного наказания за нарушения в работе с бюджетными средствами. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис.

"За прошлый год мы провели мониторинг почти 10 тыс. закупок на общую сумму 180 млрд. В 90% случаев мы выявили нарушения на 148 млрд. Выписано 300 админштрафов. [...] Неэффективное законодательство в данной сфере. Чтобы наложить штраф, надо иметь персональные данные, а их защищает закон. У нас нет права требовать такие данные, поэтому мы просто не можем штрафовать. И конечно, это странно прозвучит, но выходит, что сегодня штрафуют честных – тех, кто предоставил персональные данные, а остальные нарушают и не отвечают за это", – объяснил Плис.

По его словам, в Верховной Раде уже находится законопроект, который призван изменить такую ситуацию.

"Документ обрабатывается в профильных комитетах, но пока не принимается. Вообще, надо понимать, что если нарушитель не несет ответственности, то закон не работает. Поэтому уровень нарушений в закупках не падает. Как мы выявляли 90% нарушений, так они и остаются", – сказал глава Госаудитслужбы.

Он привел пример из практики.

"Мы установили нарушение, требуем отмены торгов, но заказчик ничего не отменяет, а казначейство проводит оплату... Потому что у них тоже нет оснований действовать иначе. Мы можем требовать отмену закупки, проведенной с нарушением, но у заказчика нет обязанности выполнять наши рекомендации. Наличие настолько существенных недостатков в законе о закупках подрывает сам принцип неотвратимости наказания", – считает Плис.

Глава госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Государственная аудиторская служба, в частности, проводит финансовый контроль в министерствах, бюджетных учреждениях и на предприятиях, которые получают деньги из государственного или местных бюджетов, а также используют государственное или коммунальное имущество.

Плис возглавил аудиторскую службу в апреле 2020 года.

По его словам, практически каждая проверка Госаудитслужбой заканчивается уголовным производством.

Теги: бюджет, штраф, законодательство, законопроект, аудит, финансы, Государственная аудиторская служба, Геннадий Плис, аудиторы, нарушение
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