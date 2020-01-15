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Google открыла официальный R&D-центр в Украине

Центр разработок Google в Украине создан на базе компании CloudSimple, которую корпорация купила в ноябре 2019 года.

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В Украине появился центр разработок Google
В Украине появился центр разработок Google
Фото: ЕРА

Компания Google официально открыла R&D-центр в Украине. Об этом 13 января сообщило издание AIN.UA со ссылкой на источники, а в корпорации им подтвердили эту информацию.

Центр разработок будет работать на базе компании CloudSimple с офисом в Киеве. Google купила CloudSimple в ноябре 2019 года, о чем корпорация сообщала в своем блоге.

По данным издания, в январе сотрудники CloudSimple уже стали сотрудниками киевского офиса Google. Всего в центре работает около 30 человек.

По запросу редакции AIN.UA в Google сообщили, что CloudSimple присоединилась к Google Cloud и поможет компании в работе по улучшению интегрированного решения для разработчика программного обеспечения по виртуализации VMware.

Ранее украинский офис Google занимался только работой с рекламодателями.

Два других офиса Google с R&D-центрами в регионе работают в Польше и Венгрии. Российский центр разработок был закрыт в 2014 году из-за ограничений свобод иностранных интернет-компаний в стране.

Теги: Россия, интернет, Украина, Польша, Google, Венгрия, ограничения, работа
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