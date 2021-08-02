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Гривна к доллару подорожала до 26,82 грн/$

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Гривна укрепилась к доллару и евро
Гривна укрепилась к доллару и евро
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 2 августа.

Гривна к доллару подорожала на семь копеек: с 26,89 грн/$ до 26,82 грн/$.

Курс украинской национальной валюты к евро вырос на три копейки: с 31,92 грн/€ до 31,89.

К российскому рублю гривна подешевела: с 3,67/10 руб. до 3,68/10 руб.

Контекст:

Согласно данным НБУ, сегодня курс гривны к доллару – самый высокий с лета 2020 года. Тогда гривна укреплялась в июне, до 1 июля стоимость доллара упала 26,67 грн/$, а со 2 июля начала расти и уже 3-го превысила отметку в 27 грн/$

Согласно прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: валюта, гривна, доллар, курс валют, Нацбанк, курс доллара, курс гривны
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