Гривна подешевела к доллару и евро

Гривна к доллару подешевела на семь копеек Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на семь копеек – с 26,84 грн/$ до 26,91 грн/$.

К евро курс гривны снизился на шесть копеек – с 31,89 грн/€ до 31,95 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,68/10 руб. до 3,69/10 руб.