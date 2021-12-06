Гривна упала к доллару, но выросла к евро

Курс гривны к доллару понизился на одну копейку с 27,29 грн/$ до 27,30 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару понизился на одну копейку с 27,29 грн/$ до 27,30 грн/$.

К евро украинская валюта выросла на девять копеек – с 30,94 грн/€ до 30,83 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,70 грн/10 руб. до 3,71 грн/10 руб.