Гривна упала по отношению ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару понизился на шесть копеек с 27,23 грн/$ до 27,29 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару понизился на шесть копеек с 27,23 грн/$ до 27,29 грн/$.

К евро украинская валюта также упала на 10 копеек – с 30,84 грн/€ до 30,94 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,68 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.