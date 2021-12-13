Гривна выросла к доллару и евро

Курс гривны к доллару вырос на восемь копеек, с 27,10 грн/$ до 27,02 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару вырос на восемь копеек, с 27,10 грн/$ до 27,02 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала с 30,68 грн/€ до 30,45 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался неизменным: 3,68 грн/10 руб.