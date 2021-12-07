Гривна продолжает падение к доллару

Курс гривны к доллару понизился на восемь копеек с 27,30 грн/$ до 27,38 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару понизился на восемь копеек с 27,30 грн/$ до 27,38 грн/$.

К евро украинская валюта упала на восемь копеек – с 30,83 грн/€ до 30,91 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,71 грн/10 руб.