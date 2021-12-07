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Гривна продолжает падение к доллару

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Курс гривны к доллару понизился на восемь копеек с 27,30 грн/$ до 27,38 грн/$
Курс гривны к доллару понизился на восемь копеек с 27,30 грн/$ до 27,38 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 7 декабря.

Курс гривны к доллару понизился на восемь копеек с 27,30 грн/$ до 27,38 грн/$.

К евро украинская валюта упала на восемь копеек – с 30,83 грн/€ до 30,91 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,71 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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