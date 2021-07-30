ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году – Нацкомиссия по ценным бумагам

ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет Фото: icu.ua

Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.

"Вопреки кризисному 2020 году, нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь корпоративных облигаций", – сказал учредитель группы ICU Константин Стеценко.

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн – торги на биржевом рынке.

"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100-процентная государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", – отметила заместительница директора ICU Евгения Грищенко.