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ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году – Нацкомиссия по ценным бумагам

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ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет
ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет
Фото: icu.ua

Группа ICU стала крупнейшим торговцем облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на биржевом рынке по итогам 2020 года. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте 29 июля. Согласно годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131,7 млрд грн – это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.

Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.

"Вопреки кризисному 2020 году, нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь корпоративных облигаций", – сказал учредитель группы ICU Константин Стеценко.

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн – торги на биржевом рынке.

"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100-процентная государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", – отметила заместительница директора ICU Евгения Грищенко.

Контекст:

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Теги: рейтинг, инвестиции, доходы, облигации, активы, Макар Пасенюк, ICU, Константин Стеценко, торги, ОВГЗ, НКЦБФР
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