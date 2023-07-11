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ДЕНЬГИ

Из-за решения НКРЭКУ государственный "Гарантированный покупатель" накопит больше долгов за "зеленую" энергию – аналитик Прокип

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Андриан Прокип: Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту "зеленых" "режут на корню"
Андриан Прокип: Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту "зеленых" "режут на корню"
Фото: espreso.tv

Отсутствие в Украине свободного рынка электроэнергии и решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приводят к дисбалансу на рынке электроэнергии и финансовым проблемам госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое накапливает долги перед предприятиями "зеленой" энергетики. Об этом заявил в колонке для "Еспресо" аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Эксперт напомнил, что 30 мая НКРЭКУ опубликовала решение об отмене price cap, но затем по своему усмотрению или из-за внешнего вмешательства отменила свое решение. При этом отрицательно к этому событию отнеслись в Министерстве энергетики и секретариате Энергетического сообщества.

"Регулятор своим решением позволил снизить цену электроэнергии до нуля. И это было бы не критично, если бы производители из ВИЭ (возобновляемых источников энергии. – "ГОРДОН") могли дороже продавать электроэнергию в часы пикового потребления. То есть если бы не было максимального ценового ограничения. Но в новых условиях "ГарПок", имея в своем портфеле до 80% солнечной (то есть дневной) генерации, просто обречен на снижение своего дохода", – заявил Прокип.

Он добавил, что большую часть электроэнергии госпредприятие физически может реализовать только в дневные часы, когда ее стоимость будет минимальной. А наличие верхнего price cap не позволит компенсировать потери, пользуясь другим торговым ресурсом.

"По некоторым оценкам, это решение приведет к уменьшению уровня сборов "ГарПок", а соответственно, и к более критическому снижению уровня платежей для "зеленой" генерации на треть, – написал аналитик. – Своим решением регулятор сохраняет угрозу финансового дисбаланса для рынка и, конечно же, практически нивелирует интерес к инвестированию в генерацию, в том числе и в возобновляемую".

По его мнению, "на бумаге" в Украине европейский рынок, а по факту – тотальное регулирование, создающее долги.

"Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту "зеленых" "режут на корню", – подытожил Прокип.

Недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, уровень расчетов составляет 42,3%, что является самым низким показателем с февраля 2023 года.

Теги: энергетика, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, рынок, Андриан Прокип, Гарантированный покупатель
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