Из-за решения НКРЭКУ государственный "Гарантированный покупатель" накопит больше долгов за "зеленую" энергию – аналитик Прокип

Андриан Прокип: Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту "зеленых" "режут на корню" Фото: espreso.tv

Эксперт напомнил, что 30 мая НКРЭКУ опубликовала решение об отмене price cap, но затем по своему усмотрению или из-за внешнего вмешательства отменила свое решение. При этом отрицательно к этому событию отнеслись в Министерстве энергетики и секретариате Энергетического сообщества.

"Регулятор своим решением позволил снизить цену электроэнергии до нуля. И это было бы не критично, если бы производители из ВИЭ (возобновляемых источников энергии. – "ГОРДОН") могли дороже продавать электроэнергию в часы пикового потребления. То есть если бы не было максимального ценового ограничения. Но в новых условиях "ГарПок", имея в своем портфеле до 80% солнечной (то есть дневной) генерации, просто обречен на снижение своего дохода", – заявил Прокип.

Он добавил, что большую часть электроэнергии госпредприятие физически может реализовать только в дневные часы, когда ее стоимость будет минимальной. А наличие верхнего price cap не позволит компенсировать потери, пользуясь другим торговым ресурсом.

"По некоторым оценкам, это решение приведет к уменьшению уровня сборов "ГарПок", а соответственно, и к более критическому снижению уровня платежей для "зеленой" генерации на треть, – написал аналитик. – Своим решением регулятор сохраняет угрозу финансового дисбаланса для рынка и, конечно же, практически нивелирует интерес к инвестированию в генерацию, в том числе и в возобновляемую".

По его мнению, "на бумаге" в Украине европейский рынок, а по факту – тотальное регулирование, создающее долги.

"Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту "зеленых" "режут на корню", – подытожил Прокип.

Недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, уровень расчетов составляет 42,3%, что является самым низким показателем с февраля 2023 года.