Кабмин Украины внес изменения в программу доступных кредитов для бизнеса

В Кабинете Министров Украины сообщили, что либерализовали некоторые требования к заемщикам по программе "Доступные кредиты 5–7–9%".

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября внес изменения в программу господдержки малого предпринимательства "Доступные кредиты 5–7–9%", сообщила пресс-служба правительства.

"Изменения касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня годового дохода до эквивалента €10 млн и исключения из порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса – теперь решение будут принимать банки-кредиторы", – говорится в сообщении.

Кроме того, предприниматели смогут тратить кредитные средства на покупку земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, внесенные изменения "расширяют возможности воспользоваться программой как для субъектов хозяйствования [малого и среднего бизнеса], так и для фермерских и сельскохозяйственных предприятий, которые несут убытки из-за нынешней засухи".

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Кредиты по программе выдает 18 банков: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-Банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "Кредитвест Банк" и "ОТП Банк".