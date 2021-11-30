Курс гривны снизился ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,10 грн/$ до 27,17 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,10 грн/$ до 27,17 грн/$.

К евро украинская валюта тоже упала – с 30,58 грн/€ до 30,65 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,60 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.