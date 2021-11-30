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Курс гривны снизился ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал на семь копеек с 27,10 грн/$ до 27,17 грн/$
Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,10 грн/$ до 27,17 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 30 ноября.

Курс гривны к доллару упал на семь копеек – с 27,10 грн/$ до 27,17 грн/$. 

К евро украинская валюта тоже упала – с 30,58 грн/€ до 30,65 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,60 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, курс валют, рубль, Нацбанк, курс рубля, курс гривны, курс евро
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