Microsoft выплатит сотрудникам по $1,5 тыс. за работу "в этом уникальном и трудном году"

На Microsoft по всему миру работает более 175 тыс. сотрудников Фото: ЕРА

Разовое поощрение является знаком признания работы "в этом уникальном и трудном финансовом году", заявили в Microsoft. Директор корпорации по кадрам Кэтлин Хоган объявила о подарке для всех сотрудников в США и в других странах.

Бонус получат все, кто работал в компании по состоянию на 31 марта этого года, кроме высшего руководства. Работающие на полставки или в режиме почасовой оплаты также получат вознаграждение. На выплаты направят около $200 млн, менее, чем двухдневный доход Microsoft, отметило издание.

Сотрудники LinkedIn, GitHub и ZeniMax не получат указанную выплату, хотя Microsoft владеет этими тремя компаниями. У Microsoft по всему миру 175 508 сотрудников.