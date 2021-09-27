Министерство финансов Украины покупает два электромобиля стоимостью 2,1 млн грн

ООО "Автоберег" поставит Минфину два электрокара Hyundai Ioniq EV. Стоимость одного авто в комплектации Premium составит 900 тыс. грн, другого (в комплектации Top) – 1,05 млн грн.

Оба электрокара имеют запас хода по городу 311 км, оснащены подушками безопасности, климат-контролем, подогревом передних сидений, задними парковочными сенсорами. Hyundai Ioniq Top имеет также кожаную обивку сидений, подогрев задних сидений, навигационную мультимедийную систему с цветным сенсорным монитором, премиальную акустика Infinity. Также за 140 тыс. грн предусмотрена дополнительная комплектация, в которую входят огнетушитель, кабель для зарядки электромобиля.

Единственным конкурентом фирмы-победителя на аукционе было ООО "Авторивер" Сергея Белого и Юрия Девяткина. Их предложение было выше и составляло 2,10 млн грн.

Во время аукциона компании не торговались, отмечают "Наші гроші".