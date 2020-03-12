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Министр финансов Эстонии заявил, что в его стране уже начался экономический кризис

Сейчас западные страны находятся в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года, поскольку долговая нагрузка выше, безработица больше, а конкурентоспособность хуже, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме, комментируя влияние эпидемии коронавируса и падения цен на нефть на экономику страны.

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Хельме: Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели
Хельме: Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели
Фото: EPA

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса. Об этом 10 марта в эфире общественного вещателя ETV заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме, комментируя влияние эпидемии коронавируса и падения цен на нефть на экономику страны. 

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", – сказал он.

По словам министра, вопрос сейчас в том, как уменьшить негативное влияние экономического кризиса и "найти возможности извлечь из него какую-то пользу". Как пример он привел бюджетные правила еврозоны, которые мешают Эстонии брать кредиты, но в чрезвычайных ситуациях допускают исключения. 

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте  двух недель. Первый вывод – такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", – подчеркнул министр.

По мнению Хельме, сейчас западные страны находятся в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года, поскольку долговая нагрузка выше, безработица больше, а конкурентоспособность хуже.

"Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", – считает он. 

О том, что Европе грозит "мощный экономический шок", сопоставимый с кризисом 2008 года, 10 марта лидерам Евросоюза заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, выяснило агентство Bloomberg. Во время телефонной конференции, которая не была публичной, она сказала, что без скоординированных действий Европа столкнется с кризисом. При правильной реакции, по мнению Лагард, последствия будут временными. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже заявил о начале мирового финансового кризиса. Но, по его  словам, Украина входит в него более готовой, чем в 2008 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, коронавирусом заразились более 113 тыс. человек в 120 странах, 4012 человек умерли. Большинство смертей – 3140 – зафиксировано в Китае. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По данным Еврокомиссии, Италии и Франции как наиболее пострадавшим от коронавируса странам Европы может грозить рецессия.

Теги: Эстония, экономика, нефть, кризис, цена на нефть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Мартин Хельме
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