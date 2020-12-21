Госфискальная служба Украины разоблачила схему импорта автомобилей из стран ЕС и США

Автомобили, ввезенные из-за границы, продавались за наличные, тогда как в документах значилось, что машины продавались на запчасти. По такой схеме было реализовано более 130 тыс. автомобилей, сообщила Государственная фискальная службы Украины.

Государственная фискальная и налоговая службы Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при импорте авто из стран Евросоюза и США. Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.

По данным ведомства, злоумышленники организовали незаконную схему импорта автомобилей и запчастей к ним по заниженной таможенной стоимости, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров.

В течение двух лет автомобили продавались физическим лицам за наличные, тогда как документально оформлялась разборка авто и продажа запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования налогового кредита. Всего по такой схеме было продано более 130 тыс. автомобилей, потери бюджета от уплаты налогов составили около 2 млрд грн, подсчитали в ГФС Украины.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере открыто уголовное производство. Нарушителям грозит штраф в размере от 255 до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.