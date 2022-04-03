На время военного положения депозиты в Украине будут гарантировать в полном объеме, а после войны – в пределах 600 тыс. грн

"Законом предусмотрено гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его завершения. Через три месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Также, как сообщили в пресс-службе, "чисто формальное гарантирование государством всех вкладов физлиц в "Ощадбанке", фактически не имеющее механизма реализации, заменяется реальным гарантированием вкладов".
"Предусмотрено включение "Ощадбанка" в систему гарантирования вкладов физических лиц и обретение им статуса участника фонда, а значит – отмена формальной государственной гарантии на вклады физических лиц в "Ощадбанке" после окончания переходного периода, который составляет шесть месяцев", – проинформировали в парламенте.
До этого максимальная сумма возмещения для одного вкладчика составляла 200 тыс. грн.
В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №5542-1 в первом чтении.
По данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 февраля 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в Украине составляла 658,3 млрд грн. При этом 98,1% вкладов не превышали 200 тыс. грн.