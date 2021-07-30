ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Наблюдательный совет "Нафтогазу" покрывает провалы правления – политолог

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Голобуцкий: Все причастные получают заоблачные оклады и премии, и их главная задача сделать так, чтобы такое "счастье" продолжалось как можно дольше
Алексей Голобуцкий: Все причастные получают заоблачные оклады и премии, и их главная задача – сделать так, чтобы такое "счастье" продолжалось как можно дольше
Фото: chronicles.pro

Менеджмент НАК "Нафтогаз" доводит компанию до банкротства, а наблюдательный совет прикрывает провалы правления, заявил 29 июля политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем блоге на сайте LIGA.net.

"Новости, поступающие из "Нафтогазу", шокируют. Наблюдательный совет НАК определил, что размеры премий четверых членов правления этой убыточной госкомпании (Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дрила, Сергея Переломы и Ярослава Теклюка) в текущем году составят 126 млн грн. Если к этому прибавить сумму потенциального выходного пособия, то НАК может потратить на премирование этих "трудяг" до 215 млн грн", – написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в прошлом году группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен, но при этом члены правления в убыточном для компании году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Поэтому мотивы премирования менеджмента компании, работающей в убыток, ему непонятны.

"Менеджмент фактически доводит НАК до банкротства, а наблюдательный совет это безобразие покрывает мантрами о принципах корпоративного управления. В результате все причастные получают заоблачные оклады и премии и их главная задача – сделать так, чтобы такое "счастье" продолжалось как можно дольше", – отметил Голобуцкий.

По его словам, складывается впечатление, что в НАК "Нафтогаз Украины" происходит эволюция государственной коррупции, которая приобретает все более извращенные формы, когда те, кто должен это явление искоренять, его постепенно возглавили. И теперь, пишет политолог, обществу надо внимательно наблюдать уже за теми, кто был поставлен наблюдать за менеджментом госкомпании.

По мнению эксперта, власти должны исправить ошибку, перезагрузить наблюдательный совет "Нафтогазу" и продолжить реформу корпоративного управления.

"Наблюдательный совет "Нафтогазу" должен быть перезагружен. И чем скорее – тем лучше", – отметил Голобуцкий.

Контекст:

Группа "Нафтогаз" – крупнейшая в Украине группа компаний топливно-энергетического комплекса. В состав группы входит НАК "Нафтогаз України", а также семь акционерных обществ, девять дочерних предприятий и семь представительств и филиалов, которые полностью принадлежат компании, сообщается на ее сайте. 

По итогам 2020 года чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финансовом плане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. В 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли. 

На заседании 25 июня наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" позитивно оценил итоги работы четверых членов правления в первом полугодии 2021 года и определил размеры премий по итогам работы за весь год. 

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS