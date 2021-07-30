Наблюдательный совет "Нафтогазу" покрывает провалы правления – политолог

Алексей Голобуцкий: Все причастные получают заоблачные оклады и премии, и их главная задача – сделать так, чтобы такое "счастье" продолжалось как можно дольше Фото: chronicles.pro

"Новости, поступающие из "Нафтогазу", шокируют. Наблюдательный совет НАК определил, что размеры премий четверых членов правления этой убыточной госкомпании (Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дрила, Сергея Переломы и Ярослава Теклюка) в текущем году составят 126 млн грн. Если к этому прибавить сумму потенциального выходного пособия, то НАК может потратить на премирование этих "трудяг" до 215 млн грн", – написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в прошлом году группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд гривен, но при этом члены правления в убыточном для компании году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Поэтому мотивы премирования менеджмента компании, работающей в убыток, ему непонятны.

"Менеджмент фактически доводит НАК до банкротства, а наблюдательный совет это безобразие покрывает мантрами о принципах корпоративного управления. В результате все причастные получают заоблачные оклады и премии и их главная задача – сделать так, чтобы такое "счастье" продолжалось как можно дольше", – отметил Голобуцкий.

По его словам, складывается впечатление, что в НАК "Нафтогаз Украины" происходит эволюция государственной коррупции, которая приобретает все более извращенные формы, когда те, кто должен это явление искоренять, его постепенно возглавили. И теперь, пишет политолог, обществу надо внимательно наблюдать уже за теми, кто был поставлен наблюдать за менеджментом госкомпании.

По мнению эксперта, власти должны исправить ошибку, перезагрузить наблюдательный совет "Нафтогазу" и продолжить реформу корпоративного управления.

"Наблюдательный совет "Нафтогазу" должен быть перезагружен. И чем скорее – тем лучше", – отметил Голобуцкий.