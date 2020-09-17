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Нацбанк Украины: Банки могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая страховку

В Национальном банке Украины рассказали, в каких случаях оформление страховки для клиентов банков является обязательным и что делать, когда финансовое учреждение навязывает дополнительные услуги.

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Клиенты имеют право отказаться от страховки, подчеркнули в НБУ
Клиенты имеют право отказаться от страховки, подчеркнули в НБУ
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Обращения граждан в Национальный банк Украины свидетельствуют о том, что работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги, например страховку, утверждая, что она является "обязательной". Об этом сообщила пресс-служба регулятора 17 сентября.

Страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или меняете валюту, отметили в сообщении.

"Среди обращений в НБУ есть случаи введения клиентов в заблуждение. Например, работник финансового учреждения уверяет, что при получении потребительского кредита нужно обязательно оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода – купить страховку от несчастного случая. Сами банки в ответ на запросы регулятора утверждают, что финансовое учреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным. Поэтому клиенты имеют право отказаться от страховки", – сообщили в НБУ.

Пресс-служба регулятора подчеркнула, что банкам запрещено требовать от клиента приобретение товаров или услуг. Если работники банка нарушают права клиентов, нужно жаловаться непосредственно в финучреждение, а затем в Национальный банк.

В НБУ отметили случаи, когда страхование является обязательным.

"Для ипотеки в отдельных случаях страхование является обязательным. Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. В то же время обязанность банка – дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, это нарушение", – заявили в Нацбанке.

В случае оформления автокредита есть несколько нюансов. Каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

"Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг. Финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний. Банк может предложить клиенту застраховать предмет залога, авто. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Ведь уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге", – пояснили в релизе.

Теги: Украина, НБУ, банки, страхование
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