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Нацбанк Украины принял решение ликвидировать банк "Конкорд"

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Выплаты клиентам банка "Конкорд" могут превысить 1,1 млрд грн, отметили в НБУ
Выплаты клиентам банка "Конкорд" могут превысить 1,1 млрд грн, отметили в НБУ
Фото: ConcordBank / Facebook

1 августа в Украине ликвидируется банк "Конкорд", проинформировал Национальный банк Украины.

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “АКБ “Конкорд” и его ликвидации с 1 августа 2023 года. Доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", – говорится в сообщении.

Регулятор объяснил, что решение принято "в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

В НБУ отметили, что за последние два года штрафовал "Конкорд" за различные нарушения в общей сложности на 60,4 млн грн.

"Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме [отдельных] случаев", – подчеркнули в НБУ.

По его данным, возможные выплаты гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля превышают 1,1 млрд грн.

Изучив решение НБУ о ликвидации банка, агентство Liga.net выяснило, что только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года "Конкорд" провел сделки по услугам интернет-эквайринга (возможность принимать безналичную оплату пластиковыми картами) на 46,47 млрд грн, не проверив клиентов надлежащим образом.

Банк объяснял, что финансовые операции большинства этих клиентов заключались в "использовании площадки обмена и браузерной игры для обмена внутриигровых виртуальных предметов (одежда, оружие, ресурсы и прочее) или внутриигровых валют за денежное вознаграждение, а также для сервиса возврата денежных средств (кэшбек)".

На сайте "Конкорда" уведомили, что в ближайшее время в банк введут временную администрацию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НБУ, банки, штраф, лицензия, Нацбанк, выплаты, нарушение
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