ДЕНЬГИ Short News

Нацбанк Украины укрепил курс гривны к евро

Национальный банк Украины незначительно повысил курс гривны к евро, а также опустил к американскому доллару.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Так, официальный курс гривны к евро вырос на 15 копеек: с 30,06 грн/€ до 29,91 грн/€. Официальный курс гривны к доллару опустился на 5 копеек: с 26,65 грн/$ до 26,7 грн/$.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".