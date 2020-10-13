Нацбанк Украины выпустил в обращение памятную монету "Передовая"

Памятная монета "Передовая" посвящена украинским медикам и военным. Розничная цена монеты номиналом 5 грн составит 68 грн, сообщили в Национальном банке Украины.

Во время пандемии и в условиях борьбы Украины за территориальную целостность у каждого своя передовая, отметили в НБУ Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Национальный банк Украины 12 октября выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 грн, она посвящена украинским военным и медикам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Во время пандемии и в условиях борьбы Украины за территориальную целостность у каждого своя передовая и своя линия фронта и, только прилагая совместные усилия, можно победить", – сказано в сообщении.

Монета номиналом 5 грн выпущена тиражом 45 тыс. экземпляров. Ее розничная цена составит 68 грн, отметили в НБУ.

На аверсе монеты изображены две руки, которые демонстрируют знак V, жест, означающий победу и мир. На реверсе монеты – образы медика и военного, их разделяет вертикальная надпись "Передовая".