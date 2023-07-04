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НАПК внесло производителя Domestos, Rexona, Dove в перечень международных спонсоров войны

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Unilever принадлежит более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях
Unilever принадлежит более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба НАПК.

Unilever принадлежит более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в частности: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, Cif, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear, "Чистая линия" и другие.

Основанием внесения компании в перечень стало то, что работая в РФ, Unilever платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и делая свой вклад в продолжение войны России против Украины.

В РФ в Unilever работает более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021-м и составила €8,03 млрд. Выручка компании выросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего – продажи косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение года войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд руб. (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд руб. (€108 млн) в прошлом году.

Кроме того, благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО "Юнилевер Русь" удалось увеличить капитал до 34,5 млрд руб. в 2022 году с 25,3 млрд руб. в 2021 году, или на +37%. Налогов в бюджет РФ за 2022 год ООО "Юнилевер Русь" заплатило около $50 млн.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась в отношении ведения бизнеса в РФ, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж, отмечает НАПК.

"Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелании присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, который выбрал сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет РФ значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора", – подытожили в НАПК.

Контекст:

На момент публикации новости в перечне международных спонсоров войны, который составляет НАПК, находится 26 иностранных компаний. Среди них Xiaomi Corporation, OTP Bank, Yves Rocher, Auchan и другие. Статус еще четырех компаний из списка приостановлен на время консультаций с Еврокомиссией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, налоги, госбюджет, экономика, вторжение, финансы, НАПК
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